La couverture par les médias occidentaux des funérailles du leader martyr : de la démonstration d'unité aux appels à la vengeance

Selon l'Agence de presse internationale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – le journal irlandais Independent, citant un rapport de l'agence Reuters, a écrit que les funérailles de l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei ont eu lieu dimanche en présence de dizaines de milliers de personnes, de hauts responsables de la République islamique et de membres de sa famille, à la mosquée Imam Khomeini de Téhéran.

Le journal a poursuivi en écrivant que, selon les médias officiels iraniens, les funérailles se déroulent dans le cadre d'un programme de plusieurs jours, et que le corps de l'ayatollah Khamenei sera transporté, après les cérémonies de Téhéran, vers les villes religieuses d'Iran, puis vers Najaf et Kerbela en Irak.

Ce rapport, mentionnant la large participation des endeuillés à la mosquée Imam Khomeini, a ajouté que les participants ont assisté à la cérémonie avec des drapeaux et des slogans contre les États-Unis et le régime sioniste, et que de hauts responsables, dont Massoud Pezeshkian, le président, et Mohammad Baqer Qalibaf, le président du Parlement, ont également participé à la prière funéraire. Ce média a également écrit que « Moustafa, Meysam et Massoud Khamenei se tenaient aux côtés du cercueil de leur père et de quatre autres membres de la famille. »

L'Independent a ajouté que les autorités iraniennes préparent la continuation des cérémonies funéraires à Téhéran, Qom, Najaf, Kerbela et Mechhed, et ont prévu des moyens de transport, d'hébergement et de restauration pour la participation massive du peuple.

The Guardian : Les funérailles sont devenues une scène de démonstration de cohésion politique

Le journal britannique The Guardian a également écrit dans son reportage de Téhéran que les funérailles de l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, le leader martyr de la République islamique d'Iran, outre les dimensions massives de la participation populaire, sont devenues une scène pour la démonstration de la cohésion politique et le lancement de slogans vengeurs contre les États-Unis.