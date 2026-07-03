Une résidente norvégienne au chevet du Leader martyr : « Je ne vous pardonnerai jamais »

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Naz Batool Kazmi, originaire du Cachemire pakistanais et établie en Norvège depuis trois décennies, figurait parmi les personnalités internationales ayant fait le déplacement à Téhéran pour les funérailles du Leader martyr, l'ayatollah Syed Ali Khamenei. Dans un entretien avec l'agence ABNA, elle a décrit l'instant où elle a appris la nouvelle, à l'aube, alors qu'elle se trouvait en Norvège. « Ce fut le jour le plus horrible et le plus triste de ma vie », a-t-elle confié, racontant que sa fille, à Manchester, l'avait appelée en pleurs, tandis que son mari sanglotait dans la pièce voisine.

Elle a expliqué se sentir « incroyablement bénie » d'être à Téhéran pour faire ses adieux à son guide et marja-e-taqlid. À travers ses discours, le Leader lui a appris à défendre la justice et, en tant que femme, à jouer un rôle actif dans la société au-delà de l'éducation de ses enfants. « Je suis venue pour lui rendre hommage, pour le remercier et pour apprécier son œuvre », a-t-elle ajouté.

Kazmi a adressé un message cinglant à la communauté internationale, dénonçant les doubles standards européens en matière de droits humains et le silence des pays occidentaux face au massacre d'innocents. S'adressant directement aux responsables du martyre du Leader et à leurs soutiens, elle a lancé : « Je ne vous pardonnerai jamais. »

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