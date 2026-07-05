Selon l’agence de presse internationale Ahl al-Bayt (ABNA), le cheikh Hammam Hamoudi, président du Conseil suprême islamique d’Irak, a souligné que la nation irakienne n’oubliera jamais ceux qui se sont tenus aux côtés de ce pays. Il a également qualifié le martyr Sa Sainteté l’ayatollah al-Ozma Sayyid Ali Khamenei de symbole de la lutte contre l’oppression et la tyrannie dans l’ère actuelle.

Hamoudi a déclaré lors d’une « réunion-dialogue » : Les Irakiens n’abandonneront jamais ceux qui se sont tenus à leurs côtés, et le monde verra leur courage et leur loyauté lors de la cérémonie d’obsèques du martyr l’ayatollah al-Ozma Sayyid Ali Khamenei.

Il a ajouté : L’imam martyr, Sa Sainteté l’ayatollah al-Ozma Sayyid Ali Khamenei, était le symbole de cette époque dans la lutte contre l’oppression et le despotisme, sur la base de l’enseignement de l’imam Hussein (que la paix soit sur lui) et sur la voie de la liberté, de la dignité et de la justice.

Le président du Conseil suprême islamique d’Irak a poursuivi : Le martyr l’ayatollah al-Ozma Khamenei réunissait en lui l’ascèse, le courage, la patience, le savoir et une connaissance politique précise de la manière de penser de l’ennemi, et sur cette base, il a fondé un pays puissant, s’appuyant sur ses propres capacités, et une nation grande et forte.

Il a fait remarquer : Par la grâce du sang du martyr l’ayatollah al-Ozma Khamenei, la Révolution islamique d’Iran a connu un renouveau avec un esprit plus fort, et la présence massive du peuple a montré un message clair de résistance et de défi à l’ennemi.

Hamoudi a également dit : Le martyr l’ayatollah al-Ozma Khamenei a toujours aimé l’Irak et le peuple irakien, a soutenu la Révolution islamique en Irak et a fait preuve de sacrifice pour l’Irak. Dans la lutte contre Daech, il a ouvert les dépôts d’armes iraniens pour soutenir les forces de Al-Hachd al-Chaabi.

Enfin, il a souligné : Nous n’abandonnerons jamais ceux qui se sont tenus à nos côtés. Le courage, la générosité et l’esprit de gratitude de la nation irakienne se manifesteront de manière spéciale et grandiose lors de l’accueil et des obsèques de l’imam martyr l’ayatollah al-Ozma Khamenei. Le martyr l’ayatollah al-Ozma Khamenei a toujours été proche des séminaires théologiques de Qom et de Najaf, et il a accordé une attention particulière à la préservation de la convergence et de la cohésion entre ces deux centres.