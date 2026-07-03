L'hommage des dignitaires du monde au corps pur du leader martyr

Selon l'Agence de presse internationale Ahl al-Bayt (ABNA) — la mosquée Imam Khomeini de Téhéran, depuis les premières heures de ce matin, vendredi 12 Tir 1405 (3 juillet 2026), est devenue le centre d'une présence sans précédent et grandiose de personnalités éminentes politiques, militaires, religieuses et culturelles du monde. Lors de cette cérémonie historique organisée pour les adieux au corps pur du leader martyr de la Révolution islamique, Sa Sainteté l'Ayatollah al-Uzma Khamenei, des scènes inégalées de compassion, de respect et de solidarité internationale avec la nation iranienne ont eu lieu. La présence massive de dignitaires officiels et de délégations diplomatiques du monde entier, dans une atmosphère empreinte de tristesse et de révérence, a reflété la haute stature et les dimensions illimitées de l'influence spirituelle et politique de ce combattant infatigable sur la scène mondiale.

À la tête des délégations diplomatiques présentes à la mosquée, de hauts responsables des pays voisins et de la région ont fait leurs adieux au corps pur du leader martyr. Le Premier ministre arménien « Nikol Pachinian » s'est rendu à la mosquée après sa rencontre avec le docteur Pezeshkian et a rendu hommage au corps pur. Dans le même temps, « Gurbanguly Berdimuhamedov » — le leader national du peuple turkmène, « Sahiba Gafarova » — la présidente du Parlement de la République d'Azerbaïdjan, le président du Parlement qatari et le général « Asim Munir » — le commandant de l'armée pakistanaise, étaient présents à cette cérémonie. De même, « Shehbaz Sharif » — le Premier ministre pakistanais — est arrivé à Téhéran pour participer à la cérémonie funèbre, et « Igor Sergueïenko » — le président de la Chambre des représentants de Biélorussie — après sa rencontre avec Mohammad Baqer Qalibaf, a exprimé ses condoléances au nom de son gouvernement et de son peuple en se rendant à la mosquée.

Cette cérémonie a également été une manifestation de la solidarité globale des différents courants afghans. « Ahmad Massoud » — le leader du Front de résistance nationale afghan — s'est rendu à Téhéran avec une délégation de personnalités éminentes de ce pays pour rendre hommage au corps pur de l'imam martyr de la oumma. Simultanément, une délégation de responsables talibans et des représentants de la vaillante légion Fatimiyoun d'Afghanistan étaient présents à la mosquée de Téhéran, partageant le deuil avec leurs voisins iraniens et soulignant le lien profond et indéfectible entre les deux peuples.

Dans une autre partie de la cérémonie, la présence de délégations de haut niveau de différents pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine a attiré l'attention des médias. Une délégation de hauts savants russes, des représentants du parlement et des membres du parti de la « Renaissance » de Bulgarie, un groupe de chiites d'Allemagne et une délégation de l'Administration supérieure des musulmans de Géorgie figuraient parmi les participants occidentaux. Des élites, des acteurs culturels et des penseurs d'Inde, d'Indonésie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de Malaisie, de Chine, de Thaïlande, du Sri Lanka, du Cambodge, du Myanmar, d'Espagne, d'Équateur, de Bolivie et du Mexique étaient également présents pour rendre hommage à la haute stature du défunt leader de la révolution.

Le Front de résistance et les familles de ses grands martyrs étaient également fortement et émotionnellement présents lors de ces adieux historiques. Les familles du martyr Sayyid Hassan Nasrallah et du martyr Imad Mughniyah ont renouvelé leur serment auprès du corps pur de l'imam martyr de la oumma au milieu des larmes et des lamentations des personnes présentes. Des délégations de cheikhs, de tribus, de partis kurdes de la région du Kurdistan et de représentants du Parlement irakien, aux côtés de moudjahidines et de personnalités des Kataëb Hezbollah d'Irak, de représentants du mouvement Amal libanais et de délégations de Syrie, du Maroc et de Turquie, ont souligné la poursuite de la voie de la résistance en se rendant à la mosquée de Téhéran.

Sur le plan intérieur, après l'hommage des chefs des trois pouvoirs, du président du Conseil de discernement, du porte-parole du ministère des Affaires étrangères et des membres de la maison honorée de l'imam Khomeini, les hauts commandants des forces armées de la République islamique d'Iran ont fait leurs adieux à leur commandant martyr. Le général de division Ali Abdollahi — commandant du quartier général central Khatam al-Anbiya, le général de division Amir Hatami, le général Ahmadreza Radan — commandant de la police, le général Ibn ar-Reza — ministre par intérim de la Défense, et l'amiral Habibollah Sayyari — adjoint coordonnateur de l'état-major de l'armée, figuraient parmi les commandants présents dès les premières heures du matin à la mosquée, insistant sur la persévérance et la poursuite de la feuille de route militaire et défensive du commandant en chef.