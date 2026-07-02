Réaction du Hamas à l'adoption de la loi interdisant la diffusion de l'appel à la prière par les occupants

Selon l'agence de presse ABNA, le Mouvement de résistance islamique palestinien (Hamas) a déclaré mercredi, en réaction à l'adoption par la Knesset du régime sioniste du projet de loi interdisant la diffusion de la voix de l'appel à la prière dans les territoires occupés, que l'adoption en première lecture du projet de loi interdisant et limitant la diffusion de l'Adhan dans les mosquées d'Al-Qods et dans les territoires occupés constitue une atteinte flagrante à la liberté de culte et une nouvelle escalade des tensions dans le cadre de la guerre religieuse que les occupants ont déclenchée contre notre nation et nos lieux saints. Cet acte constitue une violation manifeste des traités et normes internationaux qui garantissent la liberté d'exercice des rites religieux et la protection des lieux de culte.

Le mouvement a déclaré que l'insistance de l'ennemi criminel sioniste à adopter des lois racistes visant tout ce qui relève de l'identité arabe et islamique témoigne de la profondeur de l'extrémisme qui domine la politique de ce régime. Cela confirme la poursuite des plans de « judaïsation » visant à effacer l'identité arabe et islamique de notre nation, à cibler la mosquée Al-Aqsa et les autres lieux saints islamiques, et à tenter d'imposer des réalités illusoires qui visent la liberté de culte, l'entretien des mosquées et la fréquentation de celles-ci, et constitue un défi manifeste aux sentiments des musulmans du monde entier.

Dans son communiqué, la Résistance islamique palestinienne a déclaré : Nous insistons sur le fait que l'Adhan restera un symbole éternel en islam et une partie indissociable de l'identité palestinienne et d'Al-Qods. Les lois des occupants et leurs mesures répressives ne pourront jamais réduire au silence la voix des mosquées ni effacer ses manifestations religieuses et civilisationnelles. De même que les politiques de judaïsation ne parviendront pas à changer l'identité de cette terre ni à falsifier son histoire, le régime fasciste occupant ne récoltera de ces politiques et décisions que davantage de défaite et de désillusion.

Le Hamas a conclu en déclarant : Nous appelons les masses du peuple palestinien, la oumma arabe et islamique, ainsi que les institutions religieuses et juridiques, à unir leurs efforts et à étendre leur mobilisation pour défendre la mosquée Al-Aqsa et les autres lieux saints islamiques. Nous soulignons également la nécessité de soutenir la résilience des habitants d'Al-Qods, de renforcer leur présence et leur constance à Al-Aqsa, de contrer toutes les tentatives des occupants de porter atteinte à la liberté de culte et de dénoncer leurs politiques racistes et leurs agressions incessantes dans toutes les instances internationales.