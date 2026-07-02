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Gharibabadi : Le détroit d'Ormuz est sous le commandement de l'Iran, pas du CENTCOM

2 juillet 2026 - 11:38
Code d'info: 1834373
Source: ABNA
Gharibabadi : Le détroit d'Ormuz est sous le commandement de l'Iran, pas du CENTCOM

Le vice-ministre des Affaires étrangères, en réaction à la tenue de la réunion sécuritaire du CENTCOM et des pays de la région, a écrit : Le détroit d'Ormuz est sous le commandement de l'Iran, pas du CENTCOM.

Selon l'agence de presse ABNA, « Kazem Gharibabadi », vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales et négociateur en chef de l'Iran, a écrit jeudi 2 juillet dans un post sur l'un des réseaux sociaux : La réunion militaire à Bahreïn ne peut pas établir un ordre juridique et une sécurité pour le golfe Persique.

Il a ensuite souligné : La sécurité de la région est assurée par la fin de l'intervention et le retrait des États-Unis de la région, le respect de la souveraineté des pays et l'acceptation des nouvelles réalités géopolitiques, et non sous le parapluie militaire des États-Unis.

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