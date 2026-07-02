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Président cubain : L'objectif du blocus américain est de créer des troubles sociaux

2 juillet 2026 - 11:42
Code d'info: 1834381
Source: ABNA
Président cubain : L'objectif du blocus américain est de créer des troubles sociaux

Le président cubain, critiquant la poursuite des sanctions et du blocus économique américains, a déclaré que La Havane soumettra à nouveau la question de la levée de ces sanctions à l'Assemblée générale des Nations Unies.

Selon l'agence de presse ABNA citant la chaîne Russia al-Youm, « Miguel Díaz-Canel », président de Cuba, a déclaré que le blocus et les sanctions des États-Unis contre son pays ont atteint un niveau insupportable.

Il a ajouté que l'objectif de ce blocus est de créer des troubles sociaux à Cuba.

Le président cubain a également déclaré que La Havane soumettra à nouveau la question de la levée des sanctions à l'Assemblée générale des Nations Unies.

Il a précisé que Cuba présente chaque année à l'Assemblée générale des Nations Unies un projet de résolution appelant à la fin du blocus commercial et économique américain contre son pays – un blocus qui dure depuis plus de 60 ans.

Le président cubain a enfin souligné que cette résolution bénéficie généralement d'un soutien ferme de la majorité des États membres de l'ONU, mais qu'elle a un caractère non contraignant et consultatif.

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