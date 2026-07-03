Shehbaz Sharif : Les services du leader martyr de la révolution sont une source précieuse pour le monde islamique

Selon l'Agence de presse internationale Ahl al-Bayt (ABNA) — le bureau du Premier ministre pakistanais à Islamabad, en publiant des images des moments de présence de la haute délégation de ce pays dirigée par Shehbaz Sharif, a publié une déclaration contenant les propos du Premier ministre pakistanais.

Le Premier ministre pakistanais, lors de la cérémonie d'adieu et d'obsèques du corps pur du leader martyr de la oumma islamique, en rendant hommage à la haute stature du martyr Imam Sayyid Ali Khamenei, a salué ses services et son esprit pacifiste pour le peuple iranien et le monde islamique.

Shehbaz Sharif, lors de cette cérémonie qui s'est déroulée en compagnie du maréchal Sayyid Asim Munir (commandant en chef de l'armée), du sénateur Muhammad Ishaq Dar (vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères), de Sayyid Mohsin Naqvi (ministre de l'Intérieur), de Sayyid Yusuf Raza Gilani (président du Sénat), de Sardar Ayaz Sadiq (président de l'Assemblée nationale) et de Bilawal Bhutto Zardari (président du Parti du peuple), a déclaré : « Le martyr Ayatollah Khamenei a dirigé le peuple iranien pendant plusieurs décennies avec sagesse, perspicacité et vision, et ses services sont une source précieuse pour le monde islamique. »

Il a ajouté : « Nous sommes tous aux côtés de l'Iran, et ici nous exprimons notre solidarité avec Sa Sainteté l'Ayatollah al-Uzma Sayyid Mujtaba Khamenei (le Guide suprême de la Révolution islamique), le docteur Massoud Pezeshkian (le Président) et le peuple iranien. »

Le bureau du Premier ministre pakistanais a annoncé que Shehbaz Sharif et la délégation qui l'accompagnait, venus à Téhéran pour une visite d'une journée, ont quitté Téhéran après avoir participé à la cérémonie d'adieu au leader martyr de la révolution.