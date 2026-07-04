Hommage des responsables de l'Assemblée mondiale des Ahl al-Bayt au Leader martyr

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Lors de la cérémonie d'adieu au Musallah de Téhéran, l'ayatollah Reza Ramazani, secrétaire général de l'Assemblée mondiale des Ahl al-Bayt (AS), a conduit une délégation de hauts responsables pour rendre hommage au Leader martyr, l'ayatollah Syed Ali Khamenei. Étaient également présents le Dr Gholamali Haddad Adel, conseiller du Leader, l'ayatollah Mohsen Qomi, adjoint aux affaires internationales du bureau du Leader, l'ayatollah Mohammad Hasan Akhtari, président du Conseil suprême de l'Assemblée, et l'ayatollah Shahriari, président du Forum mondial pour le rapprochement des écoles de pensée islamiques. Cette présence conjointe témoigne de l'unité des institutions religieuses iraniennes dans ce moment de deuil national.