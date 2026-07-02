Fin des rencontres des médiateurs avec l'Iran et les États-Unis à Doha ; les pourparlers se poursuivent

Selon l'agence de presse ABNA, « Majed al-Ansari », porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, a déclaré que les médiateurs qataris et pakistanais ont terminé leurs rencontres séparées avec les délégations américaine et iranienne à Doha.

Il a ajouté qu'en ce qui concerne les questions relatives au mémorandum d'accord entre l'Iran et les États-Unis, et sur la base des résultats de la réunion en Suisse, des progrès positifs ont été réalisés.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar a également indiqué que les parties sont convenues de poursuivre les pourparlers, et qu'il a été décidé que la date de la prochaine réunion serait fixée dans les plus brefs délais.