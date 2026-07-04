« La'n » : le bouclier spirituel du croyant face aux vagues de l'obscurité 1

Dans la logique religieuse islamique, le « la'n » (imprécation) n'est pas une simple insulte, mais une démarcation consciente et éclairée contre les courants tyranniques et déviationnistes qui cherchent à submerger la foi dans les tourbillons des séductions. Cette approche constitue en réalité une déclaration de dissociation du faux et un renforcement du lien avec le front de la vérité et l'imam juste. Un lien qui maintient l'homme ferme sur le chemin de la guidance et de la réalité divine, en ces temps troublés où les valeurs de justice et de résistance sont plus que jamais nécessaires.

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