Entretien de responsables russes et turcs sur les pourparlers entre l'Iran et les États-Unis

Selon l'agence de presse ABNA citant RIA Novosti, le ministère des Affaires étrangères de la Russie a publié aujourd'hui, mercredi, un communiqué dans lequel il est indiqué que Guéorgui Borisenko, vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie, a évoqué lors de sa rencontre aujourd'hui avec Tanju Bilgiç, l'ambassadeur de Turquie à Moscou, les accords (le mémorandum d'accord) entre l'Iran et les États-Unis.

Le communiqué du ministère des Affaires étrangères de la Russie à ce sujet ajoute que lors de cette rencontre, la nécessité pour toutes les parties concernées de respecter pleinement ces accords afin d'éviter une nouvelle escalade des tensions a également été soulignée.

Le ministère des Affaires étrangères de la Russie a ajouté que les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur la situation du conflit palestino-israélien, ainsi que sur les évolutions en Syrie, au Liban et en Libye.