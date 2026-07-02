Exécution d'un espion israélien et d'un complice de l'assassinat du commandant d'Al-Qassam

Selon l'agence de presse ABNA, cette instance a souligné que les services de sécurité de la résistance, après avoir accompli toutes les étapes et procédures révolutionnaires, ont exécuté la peine de mort contre l'espion (M.M.).

Selon le rapport du service de sécurité de la résistance palestinienne, « cet individu a été condamné pour collaboration avec les services de renseignement du régime sioniste et participation à plusieurs massacres ayant entraîné la mort d'un grand nombre de Palestiniens pendant la guerre de génocide dans la bande de Gaza. »

Ce service de sécurité a ajouté que le condamné a également participé à plusieurs opérations d'assassinat ciblé contre des commandants de groupes de résistance, dont la dernière fut l'assassinat du martyr « Izz ad-Din al-Haddad » (Abu Suhaib), commandant de l'état-major des opérations des brigades Al-Qassam – la branche militaire du mouvement Hamas.

Le service de sécurité de la résistance palestinienne, mettant en garde les espions du régime sioniste, a souligné que telle est la destinée inéluctable de tous les espions et mercenaires qui coopèrent avec les plans du régime d'occupation visant à saper la résilience et l'unité de notre peuple.

Ce service de sécurité a également appelé tous ceux qui ont perdu leur chemin et lié leur sort aux occupants à revenir dans les rangs des Palestiniens avant qu'il ne soit trop tard et à se rendre aux services de sécurité de la résistance.

Le service de sécurité de la résistance palestinienne a enfin souligné que ces mercenaires, sortis des rangs nationaux, ne représentent qu'eux-mêmes, et que leurs actions sont contraires aux coutumes et aux traditions authentiques des familles et tribus palestiniennes – des tribus qui ont toujours joué un rôle national et historique dans la préservation de l'unité interne et la lutte contre les complots de l'ennemi et de ses suppôts.