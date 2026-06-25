Sayyida Ruqayya (AS) ; le miroir vivant de l’oppression de Sayyida Fatima Zahra (AS

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En cette troisième nuit du mois sacré de Moharram, dédiée au souvenir de l’infante Sayyida Ruqayya (que la paix soit sur elle), les annales historiques et les traditions rapportées par les érudits révèlent des similitudes profondément émouvantes entre la fille de l’Imam Hussein (AS) et sa vénérable aïeule, Sayyida Fatima Zahra (AS). De la douleur cuisante de la gifle et de l’oppression subie, jusqu’à la vision céleste du père avant le départ vers l’au-delà, en passant par l’enseignement du bain funéraire (Ghusl) et de l’enterrement nocturne, ces analogies dessinent la continuité poignante du calvaire des Ahl al-Bayt (AS) à travers l’histoire de l’Islam.