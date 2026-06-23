Consultations d’Erdoğan avec Pezeshkian sur les négociations Iran-États-Unis

Selon l’agence de presse ABNA, la Direction de la communication de la présidence turque a publié mardi un communiqué concernant les consultations téléphoniques entre Recep Tayyip Erdoğan, président de la Turquie, et son homologue iranien.

Dans le communiqué publié par la Direction de la communication de la présidence turque à ce sujet, il est indiqué : « Erdoğan, lors d’un entretien téléphonique avec Pezeshkian, a souligné l’importance de la vigilance face aux parties qui pourraient chercher à faire obstacle aux négociations. »

Cela intervient alors que Hakan Fidan, le ministre turc des Affaires étrangères, avait déclaré plus tôt dans une interview à la chaîne de télévision sud-coréenne JTBC : « Je suis très optimiste, car je consulte régulièrement les deux parties, avec la médiation du Pakistan et avec plusieurs autres acteurs régionaux impliqués dans cette affaire. Nous faisons de notre mieux pour les aider (les États-Unis et l’Iran) à parvenir à un accord. Actuellement, Israël estime que tout accord entre les États-Unis et l’Iran, dans sa forme actuelle, est contraire aux intérêts de Tel-Aviv. C’est pourquoi il ne ménage aucun effort pour faire dérailler ou saboter les négociations. »