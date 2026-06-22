Selon l'agence de presse Abna, Ismail Baghaei, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dans une interview accordée au correspondant de Sed-o-Sima après la fin du sommet de Bürgenstock, a déclaré : Des discussions ont eu lieu concernant les autres points nécessaires au lancement des négociations finales.

Il a ajouté : La délivrance des autorisations nécessaires à la vente de pétrole et à la libération des avoirs iraniens a été discutée, et de bons progrès ont été réalisés.

Baghaei a poursuivi : Concernant le passage sûr des navires dans le détroit d'Ormuz, il a également été convenu de mettre en place un mécanisme, ce qui est important.

Il a souligné : Nous avons eu une journée très longue. Les réunions ont commencé lundi matin. Lors de la réunion quadripartite, une déclaration menaçante des États-Unis a été publiée, ce qui a conduit l'Iran à annoncer qu'il n'était pas prêt à poursuivre la réunion quadripartite dans de telles conditions.

Dans ce contexte, le Qatar et le Pakistan ont tenté de poursuivre le dialogue, et nous avons dit qu'il n'aurait pas lieu sous forme quadripartite.

Baghaei a ajouté : Lors des réunions quadripartites et avant celles-ci, notre préoccupation concernant la mauvaise foi de l'adversaire a été exprimée. En particulier en ce qui concerne la violation persistante de la trêve par le régime sioniste.

À cet égard, pour assurer la pérennité de la paix, un nouveau mécanisme a été mis en place avec la participation des médiateurs pour superviser la fin de la guerre et l'arrêt des hostilités au Liban.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré : La position de la délégation iranienne est que nous devons prendre l'adversaire par le col pour assurer l'exécution des engagements.

Il a ajouté : À ce stade, le travail de la délégation de négociation est terminé, mais les équipes techniques poursuivront leur travail demain. De plus, les deux médiateurs, le Qatar et le Pakistan, publieront un texte. Ce texte sera présenté comme le document des accords conclus au cours des 18 heures.