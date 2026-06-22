Berlin : Trump est responsable de la fermeture du détroit d'Ormuz

Selon l'agence de presse Abna citant l'agence de presse DPA, Boris Pistorius, ministre allemand de la Défense, a déclaré aujourd'hui dimanche dans une interview à la chaîne de télévision ARD : L'ouverture du détroit d'Ormuz, ou plutôt le passage sûr à travers celui-ci, est dans l'intérêt de l'Europe, dans l'intérêt de notre approvisionnement énergétique et de notre amélioration économique.

Le ministre allemand de la Défense a ajouté à ce sujet que tout accord pour la réouverture de ce détroit nécessite le soutien de l'Iran et d'Oman.

Il a ajouté à ce sujet que Trump est responsable du blocage du détroit d'Ormuz.