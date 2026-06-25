La tirade épique de Qasim ibn al-Hasan (AS) dans la plaine de Karbala

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Le sixième jour du mois de Moharram est dédié à la mémoire de l’adolescent héroïque Qasim ibn al-Hasan (AS), qui, après avoir insisté auprès de l’Imam Hussein (AS) pour obtenir la permission de combattre, prononça une tirade célèbre dans laquelle il évoqua sa noble lignée et la condition tragique du Sayyid des Martyrs (AS), encerclé par les armées ennemies. La phrase emblématique « Ce Hussein est comme un captif retenu en otage » résume l’essence de ce discours, témoignant de la lucidité et du courage de ce jeune combattant face à l’adversité.