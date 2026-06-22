Un site sioniste : L'Iran a vaincu l'Amérique et Israël

Selon l'agence de presse Abna, le site sioniste « Zman » (Le Temps), en insistant sur la victoire de l'Iran sur l'Amérique et le régime sioniste, a écrit : Israël se trouve dans une situation terrible, car il est géré à distance par le président américain et le cabinet actuel n'existe que sur le papier.

« Our Hiller », journaliste et analyste sioniste, a également déclaré, en référence aux propos de JD Vance, vice-président des États-Unis, que pour les Américains, la question de la guerre est terminée.

Il a poursuivi en disant que la guerre contre l'Iran ainsi que la guerre au Liban sont terminées, et qu'Israël a été laissé seul dans le bourbier stratégique dans lequel il se trouve.

Alors que les critiques dans les cercles officiels du régime sioniste contre l'inaction du cabinet Netanyahou face aux évolutions régionales s'intensifient, « Avigdor Lieberman », président du parti « Israel Beitenu », a également déclaré : Netanyahou est devenu le sac de frappe de Trump. Nous sacrifions nos militaires et nous leur lions les mains et les pieds sur le champ de bataille.

La chaîne Kan du régime sioniste a également annoncé à ce sujet qu'après les pressions américaines, les dirigeants politiques du régime sioniste ont ordonné un cessez-le-feu au Liban, et que l'armée de ce régime, suivant les ordres des commandants, a arrêté ses opérations dans les hauteurs d'Ali al-Tahir.

Les médias sionistes et le centre de radio-télévision de ce régime ont également rapporté que l'armée de Tel-Aviv réduit le nombre de ses forces au Liban.

Ces médias ont souligné que l'administration Trump a demandé à Tel-Aviv d'entamer un retrait partiel du sud du Liban.

Trump a demandé de réduire la profondeur de la « ligne jaune » du régime sioniste à l'intérieur du Liban. Cette politique est menée alors que l'armée du régime sioniste est actuellement confrontée à des pertes croissantes au Liban et n'est pas mécontente de se retirer du sud du Liban sous la pression américaine et sans scandale médiatique pour elle-même.