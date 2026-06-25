La renaissance de Zuhayr ibn Qayn sous le regard bienveillant de l'Imam Hussein (AS)

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Zuhayr ibn Qayn compte parmi les compagnons les plus éminents de l'Imam Hussein (AS) à Karbala. Son destin bascula lorsque son épouse l'encouragea à rencontrer l'Imam (AS). Initialement, il cherchait à éviter la caravane sacrée, mais après un bref entretien avec le Sayyid des Martyrs (AS), il se transforma radicalement, abandonna toutes ses attaches terrestres et rejoignit, aux côtés de sa femme, les rangs des fidèles de l'Imam. Le jour de l'Achoura, Zuhayr fit preuve d'un courage héroïque pour défendre son maître avant d'atteindre le suprême martyre sur la voie de la Wilayat.