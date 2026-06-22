Récit d'Araghchi sur l'avancée des négociations concernant le Liban, les sanctions et les avoirs

Selon l'agence de presse Abna, Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de notre pays, a écrit après la fin des négociations intenses de Bürgenstock en Suisse, sur sa page personnelle sur l'un des réseaux sociaux : La médiation infatigable du Pakistan et du Qatar a permis de grandes avancées pour mettre fin à la guerre au Liban. De plus, les sanctions sur les exportations de pétrole et de pétrochimie ont été suspendues, le blocus maritime a été levé, une partie des avoirs gelés a été libérée, et le vaste plan de reconstruction et de développement économique de l'Iran a été mis en œuvre.

Il a ajouté : Premier véritable test : l'unité de résolution des conflits au Liban.