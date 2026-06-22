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Récit d'Araghchi sur l'avancée des négociations concernant le Liban, les sanctions et les avoirs

22 juin 2026 - 12:01
Code d'info: 1830356
Source: ABNA
Récit d'Araghchi sur l'avancée des négociations concernant le Liban, les sanctions et les avoirs

Seyyed Abbas Araghchi, après la fin des négociations intenses de Bürgenstock en Suisse, a écrit sur sa page personnelle : La médiation infatigable du Pakistan et du Qatar a permis de grandes avancées pour mettre fin à la guerre au Liban.

Selon l'agence de presse Abna, Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de notre pays, a écrit après la fin des négociations intenses de Bürgenstock en Suisse, sur sa page personnelle sur l'un des réseaux sociaux : La médiation infatigable du Pakistan et du Qatar a permis de grandes avancées pour mettre fin à la guerre au Liban. De plus, les sanctions sur les exportations de pétrole et de pétrochimie ont été suspendues, le blocus maritime a été levé, une partie des avoirs gelés a été libérée, et le vaste plan de reconstruction et de développement économique de l'Iran a été mis en œuvre.

Il a ajouté : Premier véritable test : l'unité de résolution des conflits au Liban.

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