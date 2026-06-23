Un responsable américain : les négociations entre le Liban et Israël se poursuivront

Selon l’agence de presse ABNA, un responsable du département d’État américain a déclaré dans un entretien avec Al Jazeera que le dialogue entre le Liban et Israël continuera de progresser sur la voie d’une paix globale et d’un accord de sécurité entre les deux parties.

Ce responsable, qui a requis l’anonymat, sans mentionner le soutien total des États-Unis au régime israélien, a affirmé à ce sujet : « Notre objectif commun est de mettre fin de manière durable au cycle de violence entre le Liban et Israël. »

Ce responsable américain a également fait état du lancement d’un mécanisme de surveillance au Liban par le commandement central des États-Unis (CENTCOM) et a affirmé que ce mécanisme a été mis en place afin de fournir aux responsables américains des informations précises et de terrain sur les évolutions et les conflits en cours au Liban.

Selon ce responsable américain, Marco Rubio, le secrétaire d’État américain, a eu vendredi dernier des entretiens avec Joseph Aoun, le président du Liban, et « Benjamin Netanyahou », le Premier ministre du régime israélien, et a souligné la nécessité de renforcer le cessez-le-feu et de faire avancer le processus de négociation entre les parties.