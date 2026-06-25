Horr ibn Yazid ; l'incarnation de la miséricorde et de la guidance infinies de l'Imam Hussein (AS)

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L’histoire de Horr ibn Yazid ar-Riyahi demeure l’un des exemples les plus éclatants de la bonne fin (Hosn al-'Aqiba) dans l’école de l’Achoura. Alors qu’il marchait vers Karbala pour affronter l’Imam Hussein (AS), une voix céleste lui annonça le Paradis. Stupéfait, Horr s’exclama : « Je vais combattre le fils de Fatima (AS), comment pourrais-je être parmi les gens du Paradis ? » Pourtant, sa courtoisie, sa lucidité et son retour opportun vers la vérité inscrivirent son nom parmi les compagnons éternels du Sayyid des Martyrs (AS), prouvant que la clémence et la guidance de l’Imam Hussein s’étendent jusqu’aux derniers instants de la vie de l’homme.