Selon l'agence de presse Abna citant l'agence de presse syrienne, Abou Mohammed al-Joulani, chef du régime autoproclamé de Syrie, a souligné dans ses déclarations que Donald Trump, président des États-Unis, avait évoqué lors d'un entretien téléphonique avec lui des solutions autres que la guerre et l'affrontement avec le Hezbollah.

Al-Joulani a tenté d'interpréter les propos de Trump différemment pour justifier sa propre peur d'un affrontement avec le Hezbollah. Il a affirmé que Trump avait exprimé son mécontentement face à ce qui se passe au Liban et avait parlé du rôle de la Syrie dans la recherche d'une solution sûre et sans tension, mais que ces déclarations avaient été mal interprétées comme si la Syrie allait entrer au Liban.

Il a précisé : « Je ne veux pas que la Syrie intervienne négativement au Liban, et nous recherchons des solutions économiques, et non militaires. »

Le chef du régime intérimaire syrien a insisté sur le fait que la Syrie n'ira pas au Liban et a dit à Trump qu'il existe d'autres voies que la guerre et la confrontation avec le Hezbollah.

Al-Joulani a déclaré qu'on pouvait compter sur la Syrie pour une solution positive, qui passerait par le renforcement du soutien au gouvernement libanais, le renforcement des institutions officielles et l'établissement de liens entre les forces libanaises, y compris le Hezbollah, car les solutions partielles et incomplètes créent de grands problèmes.

Il a ajouté que le Hezbollah doit trouver sa place et sa position, car certains pays intéressés par le Liban associent ce groupe au dossier iranien.

Le chef du régime intérimaire syrien, sous lequel de nombreux crimes contre les chiites ont été commis depuis son arrivée au pouvoir, a affirmé que le Hezbollah ne représente pas les chiites au Liban et a déclaré : « Il ne doit pas y avoir de groupes en dehors de la volonté de l'État dans ce pays, et je me soucie de la situation des chiites au Liban. »

Al-Joulani a déclaré que la Syrie est prête à s'asseoir à la table des négociations avec ce Hezbollah.

Il a également déclaré que la guerre entre l'Iran et l'Amérique est vaine et sans but, qu'il n'est pas dans l'intérêt des deux pays de poursuivre la guerre et qu'Israël fait partie de l'Amérique.