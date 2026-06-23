Baqaei : La coopération de l’Iran avec l’Agence se poursuivra selon la procédure en vigueur

Selon l’agence de presse ABNA, cet après-midi, le vice-président et le secrétaire au Trésor des États-Unis ont affirmé que Téhéran avait accepté d’inviter des inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique sur son sol.

JD Vance, le vice-président des États-Unis, a déclaré aujourd’hui lors de sa conférence de presse à l’hôtel Bürgenstock : « Les Iraniens ont accepté d’inviter à nouveau les inspecteurs de l’AIEA dans leur pays. »

Ismaïl Baqaei, le porte-parole de la délégation de négociation, a déclaré à ce sujet : « La coopération de l’Iran avec l’Agence se poursuivra conformément aux engagements de l’Iran au titre des accords de garanties, selon la procédure existante, et en conformité avec les approbations du Conseil consultatif islamique et les décisions du Conseil suprême de la sécurité nationale. »

Selon des sources informées du contenu des négociations d’hier en Suisse, Téhéran, au cours des 18 heures de pourparlers, n’a mené aucune négociation sur le dossier nucléaire et n’a souscrit à aucun nouvel engagement. Le début des négociations nucléaires dans le cadre du mémorandum d’accord d’Islamabad pour mettre fin à la guerre entre l’Iran et l’Amérique est subordonné à la mise en œuvre du paragraphe 13 du mémorandum.

Au cours de l’année écoulée, la coopération entre l’Iran et l’AIEA, même après la guerre de 12 jours, n’a jamais été complètement interrompue.

Téhéran, dans le cadre de la « Loi obligeant le gouvernement à suspendre la coopération avec l’AIEA », adoptée le 25 juin 2025, a invité au cas par cas, sur la base d’une décision du Conseil suprême de la sécurité nationale, des inspecteurs de l’AIEA à visiter les sites nucléaires actifs en Iran.

Au cours de l’année qui s’est écoulée depuis l’adoption de cette loi, les inspecteurs de l’Agence, avec l’approbation du Conseil suprême de la sécurité nationale, ont procédé à plusieurs reprises à des inspections de la centrale nucléaire de Bouchehr et ont supervisé le processus de chargement du combustible par la Russie.

Par conséquent, la réalisation d’inspections ponctuelles des installations nucléaires actives en Iran n’est pas une nouveauté, et Téhéran a toujours coopéré avec l’Agence en ce qui concerne les visites de ces sites.

La visite des sites nucléaires endommagés et le traitement de la situation des stocks d’uranium enrichi de l’Iran sont subordonnés à la conclusion d’un mécanisme spécifique dans l’accord final après les négociations de 60 jours prévues par le mémorandum d’accord d’Islamabad.