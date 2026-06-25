Combien furent les « madhbouhîn » (immolés) de Karbala ?

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Le terme arabe « dhabh » (immolation) n’est employé que lorsque la victime est encore vivante au moment de l’acte. Parmi les martyrs de l’Achoura, l’appellation « dhabîh » (immolé) est attribuée à trois figures majeures du drame de Karbala : l’enfant ‘Ali Asghar (AS), ‘Abd Allah ibn al-Hasan (AS) et l’Imam Hussein (AS) lui-même. Cette distinction souligne la nature atroce de leur supplice, où la vie leur fut arrachée sous les yeux de leurs proches.