Ministre sioniste : Notre réponse à Trump sera « Non »

Selon l'agence de presse Abna citant les médias sionistes, Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité intérieure du régime sioniste, a déclaré dans une prise de position insolente : Le Liban doit devenir le terrain de jeu de l'armée israélienne.

Il a ajouté : Aucune restriction de la part de l'Amérique contre les opérations de l'armée israélienne au Liban ne doit être acceptée. Si Trump dit à Netanyahou qu'Israël doit quitter le Liban, la réponse doit être : « Monsieur le Président, non ! »

Ben-Gvir a déclaré : Il ne faut pas faire de différence entre le Liban et le Hezbollah. Tout le territoire libanais doit devenir une cible directe pour l'armée israélienne sans aucune exception.

Dans une déclaration inhumaine qui souligne la nature du régime sioniste, il a dit : Il se peut que mille mères libanaises pleurent, mais pas une seule mère israélienne ne doit pleurer ! Notre priorité est la protection des Israéliens, même si cela coûte la vie de civils libanais.

Il convient de noter que l'une des conditions fermes de l'Iran dans l'accord avec l'Amérique est l'arrêt de la guerre sur tous les fronts, en particulier au Liban, et le retrait du régime sioniste. Ceci alors qu'il semble que les déclarations de Trump contre Netanyahou et ses objections concernant le Liban relèvent davantage d'une division du travail entre Washington et Tel-Aviv que d'une réalité.