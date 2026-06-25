La grande leçon de Karbala : L’Imam Hussein (AS) n’a jamais été l’initiateur du conflit

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En ce deuxième jour du mois de Moharram, qui coïncide avec l’arrivée historique du cortège sacré de l’Imam Hussein (que la paix soit sur lui) dans la plaine de Karbala, les enseignements profonds de ce mouvement divin sont plus que jamais d’actualité. Au cœur de la pédagogie de l’Achoura, un principe fondamental se dégage : le refus catégorique de l’agression et l’engagement indéfectible envers le dialogue, la raison et la guidance spirituelle.