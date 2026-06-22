Les derniers détails des négociations entre l'Iran et l'Amérique par le ministre des Affaires étrangères du Pakistan

Selon l'agence de presse Abna, Muhammad Ishaq Dar, ministre des Affaires étrangères du Pakistan, a souligné dans des interviews à Al Arabiya et Al Hadath : L'Iran et l'Amérique sont parvenus à la conclusion que la solution de la crise réside dans la diplomatie.

Il a ajouté : Ils ont atteint le stade du succès. L'Amérique a demandé le transfert des stocks d'uranium hors d'Iran, et nous avons trouvé une solution pour réduire le niveau d'enrichissement des stocks d'uranium iraniens. Ces stocks restent enfouis sous terre.

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères a déclaré : Je crois que la question des stocks d'uranium peut être réglée dans l'un des trois groupes techniques. Le Pakistan a réussi pour la première fois en 47 ans à organiser une réunion entre l'Amérique et l'Iran. La guerre entre eux a été terrible et a eu des conséquences négatives sur l'économie.

Il a déclaré : Trois groupes techniques participent aux négociations et consultent sur le dossier nucléaire, les avoirs bloqués et le Liban. La situation dans le détroit d'Ormuz doit revenir à l'état d'avant-guerre. Pendant une période de 60 jours, aucun droit de douane ne sera perçu dans le détroit d'Ormuz et les navires pourront traverser cette zone.

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères a ajouté : La Chine est également d'accord pour le libre passage des navires dans le détroit d'Ormuz sans droits de douane. Actuellement, les navires peuvent circuler dans les deux sens, et aucun droit de douane n'est perçu en dehors des frais liés au passage ou aux services. Les attaques provocatrices d'Israël contre le Liban doivent cesser. Nous avons également convenu avec les ministres des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte et de la Turquie de réactiver la question de la bande de Gaza.

Il a déclaré : Le président américain Donald Trump a personnellement supervisé les négociations. Nous espérons que ce processus avancera positivement. Notre estimation est que la prochaine étape des négociations entre l'Iran et l'Amérique sera la plus difficile. Nous sommes convaincus qu'ils peuvent parvenir à un accord final car cela est dans l'intérêt de tous. Il n'y a aucun point négatif dans le mémorandum d'accord entre eux. La question des sanctions contre l'Iran sera examinée bilatéralement avec l'Amérique. L'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Égypte et les Émirats arabes unis soutiennent les efforts de médiation. L'Iran a exprimé sa satisfaction quant au processus de négociation et a accepté de réduire le niveau d'enrichissement de ses stocks.