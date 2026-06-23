Carlson : Je n’ai plus de lien avec les républicains ; ils sont des soutiens d’Israël

Selon l’agence de presse ABNA citant Al-Quds al-Arabi, Tucker Carlson, journaliste et activiste politique américain, a annoncé qu’il ne soutenait plus le Parti républicain, car les dirigeants de ce parti prennent des décisions qui tiennent davantage compte des intérêts du régime sioniste que des intérêts du peuple américain.

Lui qui a été l’un des plus éminents soutiens des républicains pendant plus de trois décennies, a souligné : « Je ne peux plus justifier la position de ce parti après la guerre contre l’Iran. Cette guerre a été menée dans l’intérêt d’Israël et contre les intérêts de l’Amérique. »

Carlson a également précisé : « Je ne soutiendrai pas les républicains lors des prochaines élections de mi-mandat. En même temps, je ne soutiens pas non plus les démocrates. »

Lui qui avait soutenu Trump lors des dernières élections, après l’agression militaire américano-sioniste contre l’Iran, a exprimé ses regrets concernant ce soutien.

Carlson a déclaré : « J’ai soutenu les républicains pendant 35 ans, mais je ne le fais plus. Je crois que beaucoup d’autres personnes cesseront également de les soutenir. »