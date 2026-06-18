Qalibaf : L'Iran et la Chine seront l'axe des nouveaux blocs régionaux

Selon l'agence de presse « ABNA», Mohammad Baqer Qalibaf, président du Conseil consultatif islamique (Majlis) et représentant spécial de l'Iran pour les affaires chinoises, a déclaré ce matin (mercredi 27 Khordad / 17 juin) lors de la « réunion de consultation du représentant spécial pour les affaires chinoises avec la Chambre de commerce d'Iran », qui s'est tenue en présence d'un groupe de représentants d'organisations, de membres de la commission économique de la Chambre de commerce et de hauts responsables économiques du pays.

Qalibaf, soulignant la position actuelle de la République islamique d'Iran sur la scène mondiale, a déclaré : Je crois que l'Iran islamique est aujourd'hui encore plus connu dans le monde qu'aux premiers jours de la victoire de la Révolution, et le monde a vu un autre Iran après 47 ans. Il suffit de jeter un coup d'œil aux événements et aux changements de l'année écoulée, de Khordad de l'année dernière à Khordad de cette année, pour voir quels grands événements se sont produits à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Il a ajouté : Mais aujourd'hui, nous assistons à la dignité, à la puissance et à la position différente de la République islamique d'Iran parmi les nations et les États, et c'est la plus grande opportunité qui s'offre à nous.

Qalibaf, déclarant que la position de la Chine est unique pour nous, a dit : La Chine doit croire et croira que nous ne sommes pas seulement un client ou un partenaire commercial, mais un partenaire au sens plein du terme.

Il a ajouté : Compte tenu des conditions de la région, les amis ont judicieusement indiqué que nous avons besoin de la formation de nouveaux blocs (coalitions régionales). Bien sûr, ces blocs sont déjà partiellement formés, et dans tout bloc qui se formera à l'avenir, les deux pays, l'Iran et la Chine, seront certainement présents et seront l'axe de ces regroupements en blocs.