La critique de Trump contre Netanyahou : il agit trop précipitamment

Selon l'agence de presse « Abna », Donald Trump, le président des États-Unis, dans une interview au journal « The Wall Street Journal », a d'abord fait l'éloge de Netanyahou, en déclarant : « Bien sûr, il agit parfois trop précipitamment. »

Le président des États-Unis a également déclaré que Netanyahou, dans certains aspects de la guerre, poursuivait des objectifs différents.

Ces déclarations de Trump ont été faites après la signature du mémorandum avec l'Iran.

En quittant le château de Versailles en France, Trump, confirmant la signature de ce mémorandum, a déclaré : « J'ai signé le mémorandum avec l'Iran. »