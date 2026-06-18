Le récit de Shehbaz Sharif sur la signature du mémorandum d'Islamabad

Selon l'agence de presse « Abna » citant le réseau « Al-Jazeera », Shehbaz Sharif, en référence au rôle d'Islamabad dans ce processus, a déclaré : « Les présidents des États-Unis et de l'Iran ont signé le mémorandum d'accord exactement comme je l'avais approuvé en tant que médiateur. »

Le Premier ministre du Pakistan a également souligné que le mémorandum d'accord d'Islamabad entrerait immédiatement en vigueur.

Selon ses propos, dans un premier temps, l'Iran rouvrira immédiatement le détroit d'Ormuz, et les États-Unis, en contrepartie, lèveront directement le blocus maritime.

Il a également remercié le Qatar pour son rôle dans la promotion de cet accord et a déclaré : « Je tiens à remercier tout particulièrement les efforts sincères et la participation constructive de la direction du Qatar pour avoir aidé à atteindre cette étape. »

Le Premier ministre du Pakistan a également affirmé que l'engagement de Donald Trump en faveur de la diplomatie et sa préférence pour les solutions pacifiques ont contribué à mettre fin à ce conflit.