Trump : Nous avons signé le mémorandum d'accord

Selon l'agence de presse « Abna », le correspondant du site d'information « Axios » a rapporté, citant des responsables américains, que les États-Unis et l'Iran ont signé aujourd'hui par voie électronique le mémorandum d'accord relatif à la fin de la guerre.

Axios a également annoncé que ce mémorandum d'accord était entré en vigueur après la signature électronique.

Axios a également rapporté que Trump a personnellement signé un exemplaire du mémorandum avec l'Iran lors du dîner avec le président français Emmanuel Macron au château de Versailles, et que l'image de l'accord signé a été envoyée à l'Iran et aux pays médiateurs.

Un responsable de la Maison-Blanche, dont le nom n'a pas été cité, a également déclaré à Al-Mayadeen que les États-Unis et l'Iran ont signé ce soir par voie électronique le mémorandum de fin de guerre et que cet accord est entré dans sa phase d'exécution.

L'agence de presse Reuters a également rapporté, citant un responsable de la Maison-Blanche, que Trump a signé le mémorandum avec l'Iran.