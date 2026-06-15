Union européenne : La priorité actuelle est la mise en œuvre rapide de l’accord entre l’Iran et les États-Unis

Selon le correspondant d’Abna citant Al Jazeera, Kaja Kallas, haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères, a souligné que l’accord entre Téhéran et Washington pourrait être considéré comme une avancée.

Elle a ajouté que les ministres des Affaires étrangères de l’UE examineront aujourd’hui les moyens de participer à la prochaine étape du processus. Nous demandons à toutes les parties de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale du Liban et d’instaurer un véritable cessez-le-feu.

Mme Kallas a déclaré que la mise en œuvre rapide et complète des dispositions de cet accord est une priorité. Il faut permettre la réouverture immédiate du détroit d’Ormuz.

Elle a également déclaré que la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz sans perception de droits devrait être rétablie. Cette question est importante pour la stabilité régionale et l’économie mondiale. L’accord susmentionné ouvre la voie à des négociations plus larges sur la paix et la sécurité dans la région.

Auparavant, divers pays du monde entier avaient également salué cet accord.