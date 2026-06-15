Chine : Nous espérons que toutes les parties s’engageront en faveur de l’option paix

Selon le correspondant d’Abna citant Al Jazeera, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré : « Nous nous félicitons de la conclusion d’un mémorandum d’entente entre l’Iran et les États-Unis visant à mettre fin à la guerre. »

Le ministère a souligné : « Nous espérons que toutes les parties s’engageront en faveur de l’option paix par le dialogue et la négociation. »

Le ministère chinois des Affaires étrangères a ajouté : « Nous espérons que le mémorandum d’entente entre Washington et Téhéran sera signé comme prévu. La réouverture du détroit d’Ormuz est dans l’intérêt des pays de la région et de la communauté internationale. »