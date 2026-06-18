Le mémorandum d'accord entre l'Iran et les États-Unis selon un responsable de la Maison-Blanche

Selon l'agence de presse « Abna » citant le réseau « Al-Jazeera », un responsable de la Maison-Blanche a déclaré que le texte du mémorandum d'accord entre l'Iran et les États-Unis, qui doit être signé en Suisse, comprend 14 points, et que la réunion à venir dans ce pays jouera un rôle déterminant dans la transformation de ce mémorandum en un accord global.

À propos du mémorandum entre l'Iran et les États-Unis, il a déclaré que le premier point du mémorandum insiste sur la cessation immédiate des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban, et que les États-Unis, l'Iran et leurs alliés s'engagent à ne plus mener d'actions militaires les uns contre les autres.

Ce responsable de la Maison-Blanche, dont le nom n'a pas été cité, a poursuivi : Ce mémorandum insiste également sur le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des deux pays et sur la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre.

Selon les dispositions de cet accord, Téhéran et Washington se sont également engagés à négocier un accord final dans un délai de 60 jours, avec possibilité de prolongation par accord bilatéral.

Le responsable de la Maison-Blanche a ajouté que Washington s'est également engagé à entamer le processus de levée du blocus maritime contre l'Iran et à y mettre fin complètement dans un délai de 30 jours.

Selon ce responsable américain, « l'Iran doit également consulter, en coordination avec les pays du Golfe et dans le cadre d'un dialogue avec Oman, sur la gestion du trafic dans le détroit d'Ormuz ».

Ce responsable américain a ajouté : Selon ce mémorandum, les États-Unis se sont engagés à élaborer un plan pour la reconstruction de l'Iran en coopération avec leurs partenaires régionaux.

Il a déclaré : La valeur de ce plan est annoncée à 300 milliards de dollars, et son mécanisme de mise en œuvre sera déterminé dans l'accord final.

Ce responsable américain a ajouté : Washington s'est également engagé à lever les sanctions contre l'Iran selon un calendrier et dans le cadre de l'accord final.

Il a conclu en disant : L'Iran a également souligné qu'il ne cherchera pas à acquérir ou à développer des armes nucléaires.