Médias hébreux : Israël reste au Liban et continue ses opérations

Selon le correspondant de l'agence de presse Abna, les médias du régime sioniste ont déclaré que les forces de ce régime, dans les conditions actuelles, resteraient au Liban et poursuivraient leurs opérations militaires, et si des tirs sont dirigés contre les forces de ce régime, ils répondront, et toute partie considérée comme une menace sera prise pour cible.

Certains médias du régime sioniste, réagissant aux récents développements, ont déclaré qu'Israël, dans cette situation, se retrouve pratiquement seul et que le gouvernement et son chef doivent être soutenus dans ces circonstances.