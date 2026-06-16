Selon l'agence ABNA citant RT, Alexeï Pouchkov, sénateur russe et membre du comité de la constitution du Conseil de la Fédération, a souligné que la guerre contre l'Iran deviendra l'une des guerres les plus vaines de l'histoire des États-Unis.

Il a ajouté : Je crois que la guerre d'Iran occupera une place de choix parmi les guerres les plus vaines de l'Amérique au cours de son histoire.

Pouchkov a déclaré que Donald Trump, le président américain, présentera la guerre contre l'Iran comme une victoire complète pour lui-même.

Il a précisé que la principale raison de Trump pour la guerre contre l'Iran est d'empêcher ce pays d'accéder à l'arme nucléaire. Or, Téhéran avait pris un tel engagement il y a 11 ans lors de l'accord nucléaire avec l'administration Obama, mais Trump s'en est retiré.

Pouchkov a dit que l'Iran conserve toujours ses réserves d'uranium et qu'aucun changement n'est survenu dans le système de gouvernance de ce pays. La puissance balistique de l'Iran n'a pas été détruite et la puissance régionale de ce pays n'a pas été affaiblie. Ceci alors que Netanyahou cherchait ardemment à y parvenir.