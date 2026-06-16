Des larmes d’accueil à l’abandon du messager de l’Imam Hussein (as) – une leçon éternelle sur la trahison

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Muslim ibn ‘Aqil, émissaire et représentant de l’Imam Hussein (as), fut accueilli à son arrivée à Koufa par des vagues de larmes et des serments d’allégeance massifs de la part d’une foule enthousiaste. Mais à peine deux mois plus tard, sous la pression et la répression féroces d’Obeidollah ibn Ziyad, le vent tourna brutalement. Les politiques sévères du gouverneur omeyyade, les menaces contre les partisans des Ahl al-Bayt (as), la corruption des chefs tribaux et l’emprisonnement de figures influentes comme Mokhtar et Hani ibn ‘Urwa ont conduit les Koufiens à rompre leurs engagements, laissant Muslim ibn ‘Aqil seul et abandonné.