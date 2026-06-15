Selon le correspondant de l’agence de presse Abna, le média sioniste I24 News a rapporté que les ministres du cabinet du régime sioniste estiment que le président américain Donald Trump n’a pas réussi à séparer le champ de bataille libanais du champ de bataille iranien.

Dans ce rapport, il est dit : « Il faut admettre que les champs de bataille au Liban et en Iran sont directement liés les uns aux autres. »

Il convient de noter que l’Iran a souligné à plusieurs reprises que l’arrêt de la guerre dans son pays doit également inclure le Liban, et que toute agression du régime sioniste contre la banlieue sud de Beyrouth (Dahieh) fera face à une réaction.

Plus tôt, la chaîne 14 de la télévision israélienne, dans une réaction vive et passive, a décrit les récentes politiques du président américain comme un « coup » porté aux intérêts de Tel-Aviv.

Ce média sioniste, exprimant son incapacité à analyser les nouveaux comportements de la Maison Blanche, a reconnu : « Ce que Trump nous a fait est un événement si grave et si regrettable qu’il est difficile d’en décrire et d’en expliquer les dimensions. »