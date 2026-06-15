Il n’y a d’autre voie que d’accepter la défaite et de se soumettre au peuple insurgé de l’Iran.

Selon l’agence de presse Abna, le Quartier général central de Khatam al-Anbiya a annoncé dans un communiqué : Le peuple résistant et fier de l’Iran, ainsi que les fils courageux et vaillants de la nation au sein des forces armées puissantes du pays et du front de la résistance, par la grâce du Très-Haut et sous l’autorité du Commandant en chef suprême (que son ombre s’étende), en imposant leur volonté divine et d’acier aux vils ennemis américains et sionistes, ont prouvé avec force que ces derniers n’ont d’autre issue que d’accepter la défaite et la capitulation devant le peuple insurgé et les soldats du Très-Haut.