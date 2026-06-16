Le chef des renseignements turcs : Des négociations difficiles entre les États-Unis et l'Iran sont à prévoir

Selon l'agence ABNA citant le journal turc Zamam, Ibrahim Kalin, le chef des services de renseignement turcs, a réagi au mémorandum d'accord signé entre l'Iran et les États-Unis en déclarant que l'accord qui sera conclu entre les États-Unis et l'Iran sera accompagné de négociations difficiles.

Kalin a déclaré que la Turquie accueille favorablement l'accord annoncé entre Washington et Téhéran, mais souligne la nécessité d'une approche prudente à son égard, et affirme que la prochaine étape verra des négociations difficiles sur des questions fondamentales.

Kalin a expliqué que les nouvelles concernant la conclusion d'un accord ont été accueillies avec satisfaction, mais que la question n'est pas encore terminée. Il a déclaré que la période à venir sera pleine de négociations complexes qui aborderont les questions fondamentales et litigieuses entre les parties.

Il a remercié les pays qui ont joué un rôle dans le processus de négociations, notamment le Pakistan et le Qatar, et a noté que cet accord pourrait être une étape importante vers la réalisation d'une paix durable dans la région. Il a également exprimé l'espoir que la prochaine étape contribuera à renforcer la stabilité et à établir une paix durable au Moyen-Orient.

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a également déclaré hier que la région avait « poussé un soupir de soulagement » après l'annonce de l'accord entre les États-Unis et l'Iran après des mois de tensions. Il a souligné que cette « guerre insensée » était enfin terminée.

Hakan Fidan, le ministre turc des Affaires étrangères, a également souligné lors d'un entretien téléphonique avec son homologue iranien Abbas Araghchi la nécessité de se méfier de toute provocation visant à faire échouer l'accord, et a indiqué que la Turquie continuerait à participer au renforcement de la paix, du calme et de la stabilité dans la région.