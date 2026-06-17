Israël déclare son ignorance des détails de l’accord entre l’Iran et les États-Unis

Selon l’agence de presse Abna, citant le site internet du journal Al-Quds Al-Arabi, au milieu de l’escalade des tensions politiques et militaires concernant l’accord qui doit être signé vendredi prochain entre Téhéran et Washington en Suisse, la chaîne 12 de la télévision israélienne a rapporté qu’Israël a demandé à Washington les détails de l’accord, mais que sa demande a été rejetée.

Selon l’affirmation de cette chaîne, cela signifie que Tel Aviv, malgré l’approche de la date de signature, n’a pas connaissance de la version complète et définitive de ce mémorandum d’entente.

La chaîne a fait remarquer que le président américain Donald Trump s’est engagé à lire ce document « mot par mot », sans préciser quand ses détails seront publiés.

Alors que certains médias spéculent sur les dispositions de cet accord, le gouvernement américain n’a jusqu’à présent fait aucune déclaration officielle sur les détails de cet accord.