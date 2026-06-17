Poursuite des violations du cessez-le-feu ; nouvelles attaques du régime sioniste contre le Liban

Selon l’agence de presse Abna, citant Al-Mayadeen, l’armée du régime sioniste, malgré le cessez-le-feu en vigueur sur les lignes de tension dans la région à la suite de l’accord entre l’Iran et les États-Unis, a lancé une nouvelle vague d’attaques dans la zone de Kafr Tibnit.

Dans ce contexte, des avions de chasse du régime sioniste ont bombardé les environs de Kafr Tibnit dans la région de Nabatiyeh.

Le correspondant d’Al-Mayadeen dans le sud du Liban a également rapporté que les forces du Hezbollah, en réaction aux agressions du régime sioniste, ont tiré une salve de roquettes vers les rassemblements des occupants autour de Kafr Tibnit. Les soldats de l’armée israélienne, contrairement aux engagements des États-Unis et du régime sioniste, tentaient d’avancer dans cette zone.

Par ailleurs, des sources libanaises ont rapporté qu’un hélicoptère militaire de l’armée du régime sioniste, destiné au transport des blessés, s’est posé il y a quelques minutes dans la région de « Qalaat Shqif » dans le sud du Liban.

Cet événement s’est produit alors que des hélicoptères militaires du régime sioniste survolaient la région. Aucun détail supplémentaire sur la raison de l’atterrissage de cet hélicoptère et le nombre éventuel de blessés n’a été publié pour le moment.

La chaîne 14 de la télévision israélienne, en évoquant les objectifs du régime sioniste concernant la poursuite des attaques contre le Liban, a reconnu qu’Israël doit continuer ses attaques contre le Liban pour faire échouer l’accord que les Iraniens ont réussi à obtenir du président américain Donald Trump.

Simultanément, la chaîne 12 de la télévision israélienne a fait état d’une atmosphère de confusion et de frustration parmi les militaires de l’armée de ce régime stationnés au Liban.

Cette chaîne a ajouté qu’il est possible que ces forces reçoivent bientôt l’ordre de se retirer du Liban.