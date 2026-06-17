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Smotrich : nous ne nous retirerons pas du Liban

17 juin 2026 - 11:02
Code d'info: 1828335
Source: ABNA
Smotrich : nous ne nous retirerons pas du Liban

Le ministre des Finances du régime sioniste, en réaction à l’accord de fin de guerre entre l’Iran et les États-Unis, a souligné la poursuite de l’agression et de l’occupation par ce régime sur le sol libanais.

Selon l’agence de presse Abna, citant des médias, « Bezalel Smotrich » a déclaré en réponse à l’accord entre l’Iran et les États-Unis, dont le Liban fait également partie : Israël ne cédera pas aux exigences et pressions extérieures et poursuivra ses opérations militaires au Liban sans aucune concession.

Smotrich, évoquant le moment de la signature de l’accord vendredi, a ajouté : « Il n’y aura aucun retrait ; ni vendredi, ni après. »

Ceci alors que le Quartier général central de Khatam al-Anbiya, dans un communiqué, a mis en garde contre la répétition des exactions du régime sioniste dans le sud du Liban et, en évoquant 84 violations du cessez-le-feu dans le sud du Liban par ce régime au cours des deux jours suivant la déclaration du président américain sur la fin de la guerre, a souligné qu’en cas de poursuite de ces exactions au Liban, ce régime doit s’attendre à une réponse ferme des forces armées puissantes de la République islamique d’Iran.

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