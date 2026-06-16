Biélorussie : La position d'Israël est très mauvaise ; un véritable Holocauste a eu lieu à Gaza

Selon l'agence ABNA, Alexandre Loukachenko, le président de la Biélorussie, a souligné dans un entretien avec Al-Arabiya que le régime sioniste doit être plus prudent. Ils ont en fait obtenu une très mauvaise position au sein de la communauté internationale en raison des meurtres de civils à Gaza.

Il a ajouté : Ces événements ont poussé de nombreuses personnes à réfléchir à l'histoire et à conclure : quel Holocauste a eu lieu ?! Comment pouvons-nous parler de l'Holocauste dont les Israéliens ont toujours parlé, alors qu'ils ont tué autant de personnes, en particulier des femmes et des enfants ? Ils ont tout effacé de la surface de la terre et ont l'intention de construire des lieux de loisirs sur les ossements humains. C'est complètement insensé.

Loukachenko a déclaré que toute guerre peut avoir des conséquences imprévues, difficiles à prévoir en temps de paix. Les actions du régime sioniste à Gaza sont un véritable Holocauste. Le monde parlait de l'Holocauste tout en oubliant que les sionistes tuent des innocents.