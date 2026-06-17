Bloomberg kuhusu maelezo ya rasimu ya makubaliano ya maelewano kati ya Tehran na Washington

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Bloomberg katika taarifa yake ikirejelea hati ya makubaliano ya maelewano kati ya Tehran na Washington imeandika: kulingana na hati hii, Iran na Marekani pamoja na washirika wao watatangaza kusitishwa kwa haraka na kabisa kwa vita katika pande zote.

Katika taarifa hiyo imeelezwa kwamba pande zinajitolea kujiepusha na vitendo vyovyote vya uadui na vitisho, na ndani ya muda wa siku 60 za juu (pamoja na uwezekano wa kuongezwa muda huo) kukamilisha mazungumzo ili kufikia makubaliano ya mwisho.

Bloomberg pia imeandika kwamba Marekani mara baada ya kusaini makubaliano ya maelewano, itaondoa mzingiro wa baharini dhidi ya Iran na itajitolea kuondoa vikosi vyake ndani ya siku 30 tangu tarehe ya makubaliano ya mwisho.

Kulingana na taarifa hiyo, Iran pia inajitolea ndani ya siku 30 kuanza tena mwendo wa meli kwa kuzingatia umuhimu wa kuondoa vikwazo.

Vilevile Washington imetangaza kwamba kwa ushirikiano na washirika wa kikanda, itashiriki katika ujenzi mpya na maendeleo ya uchumi wa Iran.

Taarifa hiyo inaongeza kwamba Marekani pia imejitolea kufuta vikwazo dhidi ya Iran kulingana na ratiba iliyokubaliwa.

Kwa upande wake, Iran imesisitiza tena kwamba kamwe haitatafuta kutengeneza silaha za nyuklia.

Bloomberg inaendelea kuandika kwamba Tehran na Washington zitashauriana kuhusu hatma ya vifaa vilivyoboreshwa na mambo mengine ya nyuklia katika mfumo wa makubaliano ya mwisho, na pande zote mbili zimesisitiza kuhifadhi hali iliyopo mpaka kufikia makubaliano ya mwisho.

Kwa mujibu wa Bloomberg, katika sehemu nyingine ya makubaliano haya ya maelewano imeandikwa kwamba Iran itahifadhi mpango wake wa sasa wa nyuklia, bila Marekani kuweka vikwazo vipya au kuimarisha vikosi vyake.

Kulingana na taarifa hiyo, Washington pia inajitolea kuondoa vikwazo kwa mafuta ya Iran na huduma za benki zinazohusiana nayo, na kufungua mali na bidhaa zilizogandishwa za Iran.

Bloomberg imeandika kwamba baada ya kupata dhamana kuhusu utekelezaji wa idadi ya vifungu vya makubaliano, nchi mbili zitaanza mazungumzo kuhusu makubaliano ya mwisho, na hatimaye makubaliano haya yatapitishwa kwa uamuzi wa lazima wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.