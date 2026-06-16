L'ancien Premier ministre libanais : L'accord entre l'Iran et les États-Unis a consolidé la victoire de Téhéran

Selon l'agence ABNA citant la chaîne Al-Mayadeen, l'ancien président libanais Émile Lahoud a déclaré que l'accord entre l'Iran et les États-Unis équivaut à la consolidation de la victoire de Téhéran et pourrait ouvrir la voie à la résolution des crises libanaises.

Joseph Aoun, le président du Liban, a également réagi à la conclusion d'un mémorandum d'accord entre l'Iran et les États-Unis en remerciant tous ceux qui ont œuvré pour inclure le Liban dans les efforts en cours visant à mettre fin aux tensions et à cesser les opérations militaires sur différents fronts.

Il a déclaré avoir suivi avec soin et attention l'annonce de l'accord auquel les États-Unis et l'Iran sont parvenus, qui souligne la cessation des activités militaires et des tensions dans la région, y compris au Liban.

Dans ce contexte, Aoun a exprimé sa gratitude pour le respect de la position et des caractéristiques particulières du Liban mentionnées dans ce mémorandum d'accord, ainsi que pour la déclaration selon laquelle la stabilité et la sécurité du Liban font partie intégrante de tout effort sérieux visant à consolider la stabilité dans la région.