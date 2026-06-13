L'ayatollah Rajabi : La constance de la nation iranienne a fait échouer les calculs des ennemis

Selon le correspondant d'ABNA, l'ayatollah Mahmoud Rajabi, vendredi soir, en marge de la cérémonie de commémoration des martyrs de la guerre de 12 jours, s'entretenant avec des journalistes, a déclaré : L'expérience des guerres récentes a montré que l'ennemi avait commis une erreur de calcul dans l'évaluation des capacités de la nation iranienne et n'avait pas correctement saisi les réalités existantes.

Il a dit : L'ennemi pensait faire face à une nation similaire à certaines autres sociétés et qu'il pourrait atteindre ses objectifs par la pression et la menace, mais en réalité, il a rencontré un peuple qui ne s'incline pas devant l'intimidation et l'injustice.

Le membre du Conseil des experts de la direction a ajouté : La nation iranienne possède des croyances religieuses et idéologiques profondes, et ce socle intellectuel et spirituel fait qu'elle non seulement résiste aux pressions, mais considère également qu'il est de son devoir de soutenir les opprimés.

Il a poursuivi : Ce fait a été l'un des facteurs les plus importants qui ont fait que les estimations de l'ennemi sur la situation intérieure du pays et le degré de constance du peuple étaient éloignées des réalités du terrain.

L'ennemi a échoué à briser la cohésion nationale

Rajabi, déclarant que l'un des principaux objectifs de l'ennemi était de créer des divisions dans la société et d'affaiblir la solidarité nationale, a dit : La partie adverse a tenté par diverses actions d'affecter la cohésion de la nation iranienne, mais n'a rencontré aucun succès sur cette voie non plus.

Il a dit : Contrairement aux attentes de l'ennemi, la présence du peuple et son soutien au système et aux idéaux de la Révolution islamique non seulement n'ont pas diminué, mais les signes de solidarité et d'unité nationale sont devenus plus apparents que jamais.

Le membre du Conseil des experts de la direction a ajouté : L'ennemi pensait que par ses pressions, il pourrait ébranler la volonté de la nation iranienne, mais le résultat a été complètement différent et le peuple est apparu sur la scène avec encore plus de fermeté.

Il a souligné : Cette présence et cette constance ont montré que le capital principal du pays est la confiance et le soutien du peuple, et c'est précisément cette question qui a neutralisé de nombreux plans élaborés contre la République islamique.